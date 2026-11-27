jpnn.com, JAKARTA - DIABETES merupakan salah satu penyakit yang bisa menyerang siapa saja.

Oleh karena itu, penderita diabetes tentu harus memperhatikan pola diet mereka.

Dalam hal diet sehat, memilih minyak yang tepat sangat penting, terutama bagi mereka yang memiliki masalah kesehatan seperti diabetes.

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Salah satu bahan terpenting dalam makanan adalah minyak goreng, terutama bagi penderita penyakit seperti diabetes.

Penderita diabetes harus memantau asupan lemak mereka. Namun, karena kita sudah tahu bahwa tidak semua lemak itu baik, menggunakan minyak goreng yang sehat adalah cara yang sangat baik untuk menambahkan lemak sehat guna menjaga keseimbangan diet.

Asosiasi Diabetes Amerika menyarankan untuk menghindari lemak trans sebisa mungkin dan mengonsumsi lebih banyak lemak tak jenuh tunggal dan tak jenuh ganda daripada lemak jenuh.

Berikut ini penjelasannya, seperti dikutip laman Healthshots.com.

1. Minyak zaitun

Minyak zaitun virgin dimaksudkan untuk dikonsumsi mentah dengan salad dan campuran nasi dan tidak dipanaskan, sedangkan minyak zaitun pomace bisa digunakan sebagai media atau minyak goreng untuk memasak.