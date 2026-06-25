5 Jenis Sayuran yang Baik untuk Menjaga Kesehatan Tubuh
jpnn.com, JAKARTA - BANYAK orang menjaga kesehatan tubuh mereka dengan berbagai cara.
Salah satunya ialah dengan mengonsumsi berbagai jenis sayuran.
Pasalnya, dalam sayuran mengandung air, nutrisi, alkalinitas, kaya vitamin dan mineral, rendah kalori, dan tinggi serat.
Para ahli memang menganjurkan agar setiap orang rajin mengonsumsi sayuran, karena bisa membuat tubuh sehat dan menjaga kesehatan jantung sebagai organ vital.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Brokoli
Brokoli merupakan salah satu sayuran yang mengandung vitamin C dan vitamin E, yang memiliki efek antioksidan.
Saat Anda mengonsumsi makanan yang mengandung antioksidan dapat mengurangi risiko penyakit kardiovaskular dengan melawan radikal bebas, yang merusak sel.
Jika radikal bebas itu merusak kolesterol yang ada di arteri, brokoli yang menrupakan sayuran jenis cruciferous akan berfungsi mengerem semua itu.
Ada beberapa jenis sayuran yang bisa membantu menjaga kesehatan tubuh Anda dan salah satunya ialah tentu saja sayur buncis.
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