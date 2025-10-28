5 Jenis Sayuran yang Tidak Baik untuk Penderita Diabetes

jpnn.com, JAKARTA - DIABETES merupakan penyakit kronis yang mengakibatkan penderitanya harus rutin mengonsumsi obat.

Bahayanya, ternyata ada jenis sayuran yang justru menjadi pantangan untuk penderita diabetes karena alasan tertentu.

Oleh sebab itu, penderita diabetes harus cermat dalam memilih makanan, sebab beberapa jenis makanan bisa menyebabkan lonjakan gula darah dan insulin.

Baca Juga: Ibas Ungkap Produksi Jagung di Ngawi Sudah Masuk Pasar Ekspor

Pasalnya, dalam jangka panjang, kondisi ini bisa mengakibatkan berbagai komplikasi diabetes.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Sayur Kalengan

Salah satu yang harus dihindari oleh penderita diabetes, yakni sayur kalengan.

Baca Juga: Bakar Lemak Perut dengan Mengonsumsi 5 Sayuran Ini

Meski, nilai gizi sayur kalengan sebenarnya tidak kalah baik dari sayuran segar.

Namun, perlu diketahui bahwa sebagian besar produk sayur kalengan mengandung banyak natrium.