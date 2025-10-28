5 Jenis Sayuran yang Tidak Baik untuk Penderita Diabetes
jpnn.com, JAKARTA - DIABETES merupakan penyakit kronis yang mengakibatkan penderitanya harus rutin mengonsumsi obat.
Bahayanya, ternyata ada jenis sayuran yang justru menjadi pantangan untuk penderita diabetes karena alasan tertentu.
Oleh sebab itu, penderita diabetes harus cermat dalam memilih makanan, sebab beberapa jenis makanan bisa menyebabkan lonjakan gula darah dan insulin.
Pasalnya, dalam jangka panjang, kondisi ini bisa mengakibatkan berbagai komplikasi diabetes.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Sayur Kalengan
Salah satu yang harus dihindari oleh penderita diabetes, yakni sayur kalengan.
Meski, nilai gizi sayur kalengan sebenarnya tidak kalah baik dari sayuran segar.
Namun, perlu diketahui bahwa sebagian besar produk sayur kalengan mengandung banyak natrium.
Ada beberapa jenis sayuran yang sehat dan bergizi yang ternyata tidak baik dikonsumsi oleh penderita diabetes dan salah satunya jagung.
