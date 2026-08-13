5 Jenis Teh Herbal untuk Mengatasi Kembung yang Menyebalkan
jpnn.com, JAKARTA - KEMBUNG bisa menyerang siapa saja dan menimbulkan perasaan tidak nyaman.
Dari berolahraga hingga minum air hangat, Anda pasti sudah melakukan segala cara untuk mengatasi perut kembung.
Namun, tahukah Anda, Anda sebenarnya tidak perlu terlalu khawatir, karena ada solusi untuk mengatasinya.
Ingin tahu? Nah, yang Anda butuhkan hanyalah secangkir teh herbal kesukaan Anda yang baru diseduh untuk mengurangi kembung.
Berikut penjelasannya, seperti dikutip laman Healthshots.com.
1. Teh Adas
Apa itu kembung? Kembung adalah penumpukan gas dan air akibat tingginya kandungan natrium dalam tubuh.
Tentu saja, gangguan pencernaan juga berperan besar dalam memperburuknya, dan saat itulah adas atau saunf hadir untuk menyelamatkan.
Sejak dulu, adas telah menyelamatkan orang dari gas, keasaman, dan kembung, dan kita tidak akan pernah melupakan betapa baiknya adas.
Ada beberapa jenis teh herbal yang bisa membantu mengatasi kembung dengan cepat dan salah satunya adalah teh peppermint.
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