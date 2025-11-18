5 Juta Buruh Berencana Mogok Nasional Bulan Depan, Setop Produksi 5.000 Pabrik
jpnn.com, JAKARTA - Presiden KSPI sekaligus Ketua Partai Buruh, Said Iqbal menyatakan bahwa lima juta buruh seluruh Indonesia akan melakukan mogok kerja nasional pada pertengahan Desember 2025.
Langkah ini sehubungan dengan penolakan upah minimum versi pemerintah yang akan diumumkan pada 21 November 2025, mendatang.
"Diperkirakan lima juta buruh mogok nasional," ujar Said Iqbal dalam jumpa pers daring, Selasa (18/11).
Lebih 5.000 pabrik di seluruh Indonesia, di 300 kabupaten kota, 38 provinsi akan melakukan aksi stop produksi.
Seluruh buruh keluar dari pabrik, berada di depan halaman-halaman pabrik dan akan menuju ke kantor-kantor pemerintah.
"Kalau mogok nasional, maka industri akan lumpuh," ujarnya.
Said menilai ada banyak yang merecoki penetapan kenaikan upah minimum yang akan diumumkan pada 21 November 2025.
Dia mengritisi kehadiran Dewan Ekonomi Nasional, yang menurut Said, tidak memiliki kapasitas dan mengerti duduk perkara.
Said Iqbal menyatakan lima juta buruh seluruh Indonesia akan melakukan mogok kerja nasional.
