menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » 5 Juta Buruh Berencana Mogok Nasional Bulan Depan, Setop Produksi 5.000 Pabrik

5 Juta Buruh Berencana Mogok Nasional Bulan Depan, Setop Produksi 5.000 Pabrik

5 Juta Buruh Berencana Mogok Nasional Bulan Depan, Setop Produksi 5.000 Pabrik
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ilustrasi demo buruh: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Presiden KSPI sekaligus Ketua Partai Buruh, Said Iqbal menyatakan bahwa lima juta buruh seluruh Indonesia akan melakukan mogok kerja nasional pada pertengahan Desember 2025.

Langkah ini sehubungan dengan penolakan upah minimum versi pemerintah yang akan diumumkan pada 21 November 2025, mendatang.

"Diperkirakan lima juta buruh mogok nasional," ujar Said Iqbal dalam jumpa pers daring, Selasa (18/11).

Baca Juga:

Lebih 5.000 pabrik di seluruh Indonesia, di 300 kabupaten kota, 38 provinsi akan melakukan aksi stop produksi.

Seluruh buruh keluar dari pabrik, berada di depan halaman-halaman pabrik dan akan menuju ke kantor-kantor pemerintah.

"Kalau mogok nasional, maka industri akan lumpuh," ujarnya.

Baca Juga:

Said menilai ada banyak yang merecoki penetapan kenaikan upah minimum yang akan diumumkan pada 21 November 2025.

Dia mengritisi kehadiran Dewan Ekonomi Nasional, yang menurut Said, tidak memiliki kapasitas dan mengerti duduk perkara.

Said Iqbal menyatakan lima juta buruh seluruh Indonesia akan melakukan mogok kerja nasional.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI