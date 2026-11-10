5 Kasus TPPO di Sumsel Terungkap, Pria Jual Istri Hingga Muncikari Ditangkap

jpnn.com, PALEMBANG - Beragam modus kejahatan terhadap perempuan dan anak diungkap Polda Sumatera Selatan bersama Polres jajaran.

Mulai dari suami yang tega menjual istrinya karena terlilit utang, praktik muncikari di indekos, hingga eksploitasi seksual terhadap tiga anak di bawah umur.

Total lima perkara tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan kejahatan seksual tersebut dirilis oleh Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA-PPO Polda Sumsel).

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Dari pengungkapan tersebut, polisi mengamankan sejumlah tersangka yang kini menjalani penahanan. Seluruh perkara masih dalam proses penyidikan.

"Perkara masih dalam proses penyidikan dan saat ini terhadap tersangka sudah kami lakukan penahan," kata Dirres PPA-PPO Polda Sumsel Kombes Pol Andes Purwanti, Selasa (10/11/2026).

Salah satu kasus yang menyita perhatian terjadi di sebuah indekos di Jalan Rimba Kemuning Palembang. Roni Harya Ramadhanti diduga menjual istrinya Elysa Ramadhanti kepada pria lain karena terlilit utang pinjaman.

Aksi tersebut berlangsung pada Kamis (22/10/2026) sekitar pukul 22.00 WIB. Dalam pengungkapan ini, polisi menyita sejumlah barang bukti, yakni buku nikah, ponsel Vivo Y11D dan uang tunai Rp250 ribu.

Masih di lokasi indekos yang sama, polisi juga menangkap Susanto (29) Seorang office boy yang diduga berperan sebagai muncikari.