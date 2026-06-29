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5 Kebiasaan Sehari-hari Ini Bisa Mendukung Swasembada Air

5 Kebiasaan Sehari-hari Ini Bisa Mendukung Swasembada Air
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Masyarakat jangan membuang sampah ke sungai maupun kali. (Ilustrasi). Foto: Ricardo/jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah mengajak masyarakat memperkuat gerakan hemat air dari rumah sebagai bagian dari dukungan terhadap agenda swasembada air nasional.

Pemerintah juga telah menyiapkan beberapa program untuk memastikan ketersediaan air, namun dukungan kebiasaan masyarakat akan memastikan kebermanfaatannya lebih maksimal.

Berikut lima kebiasaan sederhana yang bisa mulai diterapkan dalam keseharian:

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1. Segera Perbaiki Kebocoran Air

Keran yang menetes sering dianggap sepele. Padahal, tetesan kecil yang dibiarkan terus-menerus dapat menyebabkan pemborosan air dalam jumlah besar dalam jangka panjang.

Periksa keran, pipa, maupun saluran air di rumah secara berkala. Jika ditemukan kebocoran, segera perbaiki agar hemat air menjadi kebiasaan, bukan sekadar slogan.

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2. Manfaatkan Air Hujan

Saat musim hujan, air yang turun dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan nonkonsumsi.

Swasembada air berarti kemampuan suatu wilayah memenuhi kebutuhan air secara berkelanjutan dari sumber daya yang dimiliki.

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