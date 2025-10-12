5 Kecamatan di Kota Medan Terdampak Banjir, Ratusan Warga Mengungsi

jpnn.com - MEDAN - Sebanyak lima kecamatan di Kota Medan, Sumatera Utara, terdampak banjir. Berdasarkan laporan yang diterima di Medan, Minggu (12/10), banjir yang disebabkan hujan dengan intensitas tinggi mengakibatkan sejumlah sungai meluap ke permukiman warga pada dini hari tadi.

Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) Sumut mencatat lima kecamatan terdampak akibat banjir, yakni Medan Selayang, Medan Maimun, Medan Johor, Medan Polonia, dan Medan Labuhan.

Dari lima kecamatan tersebut, Medan Maimun tercatat paling besar terdampak, yang mengakibatkan lima kelurahan juga dilanda banjir.

Kelima kelurahan itu ialah pertama, Alur, dengan 75 rumah ,193 jiwa dari 100 kepala keluarga (KK) terdampak. Lalu, Kelurahan Sei Mati 249 rumah, 158 jiwa dari 249 KK, Kelurahan Suka Raja 62 rumah 300 jiwa dari 100 KK, kelurahan Hamdam 78 rumah 376 jiwa 97 KK, dan Kelurahan Kampung Baru 300 rumah, 130 jiwa dan 420 KK.

Banjir di Kecamatan Medan Johor melanda tiga kelurahan yang tersebar di Kelurahan Kuala Bekala, Keluharan Pangakalan Mansyhur dan Kelurahan Gedung Johor.

Kelurahan Kuala Bekala sebanyak 655 jiwa,190 KK, 145 rumah terdampak, Kelurahan Pangkalan Mansyhur 160 jiwa, 30 KK, 25 rumah dan Kelurahan Gedung Johor 240 jiwa, 95 KK, 50 rumah.

Kecamatan Medan Polonia dan Kecamatan Medan Labuhan masing masing dua kelurahan terdampak.

Kelurahan di Kecamatan Medan Polonia, yakni Kelurahan Sari Rejo yang melanda 150 jiwa, 34 KK, 20 rumah dan Kelurahan Polonia 250 jiwa, 97 KK dan 69 rumah.