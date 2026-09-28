5 Khasiat Air Bunga Mawar Campur Madu, Ampuh Obati Sakit Tenggorokan

jpnn.com, JAKARTA - BUNGA mawar telah lama digunakan sebagai salah satu bahan untuk menjaga kesehatan kulit dan rambut.

Air bunga mawar bisa dibuat sendiri dengan meramu kelopak bunga mawar.

Air bunga mawar ternyata juga bisa dan aman dikonsumsi sehingga berbagai kandungan baiknya bisa langsung diserap oleh tubuh.

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Tentu saja air bunga mawar yang bisa dikonsumsi adalah buatan sendiri, bukan buatan pabrik yang telah bercampur bahan-bahan lain dan memang bukan untuk tujuan konsumsi.

Cara membuatnya sangat mudah, sediakan 3 bunga mawar rebus dengan 1 liter air hingga mendidih.

Setelah mendidih angkat dan campurkan madu secukupnya.

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Minuman air bunga mawar camur madu siap dihidangkan. Minum ramuan tersebut 2 kali sehari selama 7 hari berturut-turut.

Setelah itu minum secara kondisional sesuai kebutuhan. Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.