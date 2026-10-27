5 Khasiat Air Kelapa Rebus, Ampuh Menurunkan Tekanan Darah

jpnn.com, JAKARTA - AIR kelapa merupakan salah satu minuman yang baik untuk menjaga kesehatan tubuh.

Salah satu kuliner yang unik dari kelapa adalah air kelapa rebus.

Rebusan air kelapa ternyata mengandung banyak mineral yang memiliki manfaat sangat luar biasa untuk kesehatan.

Manfaat rebusan air kelapa tak terlepas dari kandungan buahnya yang berupa karbohidrat; protein; serat; tanin; kalium; asam laurat; vitamin C.

Serta berbagai macam mineral lainnya seperti zat besi, kalsium, dan fosfor.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Membantu Meningkatkan Sistem Kekebalan Tubuh

Kandungan berbagai senyawa dan juga bersifat antimikroba, membuat air kelapa rebus baik untuk membantu tubuh menangkal zat radikal bebas dan racun berbahaya dari luar.

Hanya saja, sistem kekebalan tubuh sangat kompleks, sehingga butuh didukung dengan faktor lain seperti halnya rajin berolahraga, pola makan teratur, dan yang pasti terus mengonsumsi makanan dan minuman yang sehat dan bergizi.