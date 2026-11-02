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5 Khasiat Air Kunyit Campur Daun Sirih, Gula Darah Bakalan Tetap Normal

5 Khasiat Air Kunyit Campur Daun Sirih, Gula Darah Bakalan Tetap Normal
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Ilustrasi Kunyit. Foto: Laman Cheat Sheet

jpnn.com, JAKARTA - RUTIN mengonsumsi ramuan kunyit campur sirih bisa memberi manfaat luar biasa untuk tubuh.

Apalagi kandungan daun sirih menyimpan antioksidan, senyawa antibakteri, mineral, vitamin A, C, dan K, yang berfungsi menghilangkan bau tak sedap atau pun keputihan.

Alhasil, suami pun akan merasa bahagia bila istri bisa merawat serta menjaga daerah kewanitaannya dengan sangat baik dan harum.

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Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Mengendalikan gula darah

Tidak ada salahnya untuk mencoba menggunakan pengobatan alami untuk mengendalikan gula darah tetap stabil.

Salah satu yang bisa dicoba adalah air kunyit. Sebuah studi tinjauan terbitan tahun 2013 menunjukkan curcumin bisa menurunkan kadar glukosa dalam darah.

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Penelitian lain menunjukkan bahwa suplemen ekstrak kunyit membantu meningkatkan fungsi insulin, menstabilkan kadar gula darah, dan membuat gejala diabetes lebih mudah ditangani.

Hal ini kemudian membantu menurunkan risiko komplikasi terkait diabetes yang diakibatkan oleh peradangan.

Ada beberapa manfaat rutin mengonsumsi air kunyit yang dicampur daun sirih untuk kesehatan dan salah satunya ialah mengatasi peradangan.

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