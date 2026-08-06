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5 Khasiat Air Rebusan Bawang Putih Campur Lemon yang Bikin Kaget

5 Khasiat Air Rebusan Bawang Putih Campur Lemon yang Bikin Kaget
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Bawang Putih. Foto : Ricardo/JPNN com

jpnn.com, JAKARTA - BAWANG putih dan lemon merupakan beberapa herbal yang baik untuk menjaga kesehatan tubuh.

Bawang putih juga mengandung vitamin dan mineral lain, mulai dari vitamin C, vitamin B-6, selenium, tembaga, dan seng.

Biasanya, untuk memanfaatkan bawang putih bisa diolah menjadi air rebusan.

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Caranya sangat mudah, sediakan saja, 5 siung bawang putih lalu bersihkan dan digeprek, lalu 3 siung jahe ditumbuk, 1 buah lemon, dan madu.

Langkah selanjutnya, yakni campur bawang putih, jahe dan lemon dalam panci lalu rebus dengan 500 ml air sampai mendidih.

Angkat air rebusan dan biarkan hangat, lalu ambil di gelas dan tambahkan madu secukupnya.

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Untuk mengonsumsinya, ramuan diminum sehari satu kali selama 5 hari, kemudian kondisional sesuai kebutuhan.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

Ada beberapa manfaat rutin mengonsumsi air rebusan bawang putih dan lemon untuk kesehatan dan salah satunya ialah menambah stamina.

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