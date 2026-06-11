5 Khasiat Air Rebusan Daun Bawang, Pria Pasti Suka
jpnn.com, JAKARTA - DAUN bawang merupakan salah satu sayuran yang mengandung segudang nutrisi.
Pasalnya, daun bawang mengandung vitamin K; vitamin C; zat besi; vitamin B9; tembaga/Cu; kalsium; vitamin A; mineral mangan; fiber; dan vitamin B2.
Untuk mendapatkan manfaat daun bawang bisa diolah menjadi air rebusan.
Caranya sangat mudah, siapkan 9 tangkai daun bawang, lalu potong kecil-kecil dan rebus dengan 500 ml air hingga mendidih.
Setelah mendidih angkat air rebusan daun bawang, tunggu sampai hangat.
Ambil satu gelas air rebusan daun bawang dan campur madu secukupnya.
Minum air rebusan daun bawang dua kali sehari selama 3 hari. Setelah itu minum kondisional sesuai kebutuhan.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
Ada beberapa manfaat air rebusan daun bawang yang baik untuk menjaga kesehatan dan salah satunya membantu menurunkan kadar kolesterol.
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