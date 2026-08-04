5 Khasiat Air Rebusan Daun Salam, Baik untuk Penderita Diabetes
jpnn.com, JAKARTA - DAUN salam merupakan salah satu tanaman herbal yang bisa membantu mengatasi beberapa masalah kesehatan.
Penelitian yang dipublikasikan Research Journal of Medicinal Plant menyebutkan bahwa konsumsi daun salam sebanyak 2 gram selama 30 hari terbukti bisa menurunkan risiko diabetes.
Selain itu, Studi yang dilakukan pada 65 orang tersebut juga membeberkan bukti bahwa pemberian daun salam mungkin bisa menurunkan risiko penyakit kardiovaskular.
Anda cukup merebus 7 gelas air dan tambahkan 10 lembar daun salam ke dalamnya. Rebus hingga air mendidih.
Tambahkan campuran madu bila suka, ramuan daun salam siap dihidangkan.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Baik untuk Penderita Diabetes
Air rebusan daun salam bisa mengontrol kadar gula darah dan kolesterol.
Antioksidan di dalamnya juga bisa membantu tubuh dalam proses memproduksi insulin.
Ada beberapa manfaat air rebusan daun salam yang baik untuk menjaga kesehatan dan salah satunya ialah baik untuk penderita diabetes.
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