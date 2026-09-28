5 Khasiat Bawang Putih Campur Susu, Pria Pasti Suka

jpnn.com, JAKARTA - BAWANG putih merupakan salah satu herbal yang bisa membantu mengatasi beberapa masalah kesehatan.

Sedangkan susu merupakan minuman yang mengandung segudang nutrisi.

Kedua bahan itu bila disatukan bisa menambah gairah pria di atas ranjang.

Hal ini juga berdasarkan pengetahuan medis India dengan istilah Ayurveda.

Cara membuatnya juga tak sulit, dengan mengambil segelas susu panas dan tambahkan tiga sendok makan air biasa ke dalamnya.

Selanjutnya, haluskan 5-6 siung bawang putih dan peras air ke dalam gelas susu.

Konsumsi ramuan ini setiap malam, setelah makan malam untuk mendapat hasil maksimal.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.