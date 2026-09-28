5 Khasiat Bawang Putih Campur Susu, Pria Pasti Suka
Senin, 28 September 2026 – 07:58 WIB
jpnn.com, JAKARTA - BAWANG putih merupakan salah satu herbal yang bisa membantu mengatasi beberapa masalah kesehatan.
Sedangkan susu merupakan minuman yang mengandung segudang nutrisi.
Kedua bahan itu bila disatukan bisa menambah gairah pria di atas ranjang.
Hal ini juga berdasarkan pengetahuan medis India dengan istilah Ayurveda.
Cara membuatnya juga tak sulit, dengan mengambil segelas susu panas dan tambahkan tiga sendok makan air biasa ke dalamnya.
Selanjutnya, haluskan 5-6 siung bawang putih dan peras air ke dalam gelas susu.
Konsumsi ramuan ini setiap malam, setelah makan malam untuk mendapat hasil maksimal.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
Ada beberapa manfaat rutin mengonsumsi susu yang dicampur bawang putih untuk kesehatan dan salah satunya ialah menurunkan kolesterol.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
BERITA TERKAIT
- 4 Obat Kuat Alami yang Aman Dikonsumsi Pria, Istri Bakalan Makin Puas
- 4 Minuman yang Baik Dikonsumsi Sebelum Tidur
- 7 Khasiat Jus Mangga Campur Tomat, Kanker Bakalan Ogah Menyerang
- 4 Khasiat Minum Susu Murni, Wanita Pasti Suka
- 5 Manfaat Air Kelapa, Kolesterol Bakalan Ambyar
- 3 Minuman yang Ampuh Menjaga Kesehatan Jantung Tanpa Efek Samping