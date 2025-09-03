menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » 5 Khasiat Bawang Putih Panggang, Bantu Jaga Kesehatan Jantung

5 Khasiat Bawang Putih Panggang, Bantu Jaga Kesehatan Jantung

5 Khasiat Bawang Putih Panggang, Bantu Jaga Kesehatan Jantung
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Bawang Putih. Foto : Ricardo/JPNN com

jpnn.com, JAKARTA - ADA berbagai manfaat bawang putih yang baik untuk menjaga kesehatan tubuh, salah satunya membantu tubuh agar tetap hangat.

Musim hujan sudah cukup bagi kita untuk mengeluarkan sweter terhangat kita.

Namun, saat mengenakan pakaian berlapis-lapis, kita juga harus memastikan untuk mengonsumsi makanan yang tepat agar tetap hangat.

Baca Juga:

Salah satu bahan yang bisa membantu mencegah masuk angin dan batuk adalah bawang putih.

Bagi kita yang tidak suka mengonsumsinya mentah-mentah, cobalah memanggangnya.

Saat bawang putih dipanggang, rasanya yang kuat berubah menjadi rasa manis dan mentega, menjadikannya bahan serbaguna yang bisa menyempurnakan resep apa pun.

Baca Juga:

Ada banyak manfaat bawang putih panggang dalam hal membangun kekebalan tubuh dan meningkatkan pencernaan.

Bawang putih panggang memiliki konsentrasi allicin yang tinggi, senyawa yang dikenal karena sifat antimikroba dan antioksidannya.

Ada beberapa manfaat rutin mengonsumsi bawang putih panggang yang baik untuk kesehatan dan salah satunya mengandung banyak antioksidan.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI