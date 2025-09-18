5 Khasiat Biji Pala, Berat Badan Bakalan Ambyar

jpnn.com, JAKARTA - BIJI pala merupakan salah satu rempah yang biasanya digunakan dalam beberapa hidangan gurih.

Biji pala merupakan rempah yang berasal dari biji pohon pala (Myristica fragrans).

Pala memiliki rasa yang hangat, sedikit manis, dan sedikit pedas.

Pala populer digunakan dalam makanan panggang, hidangan gurih seperti sup, semur, dan saus serta beberapa minuman.

Pala telah digunakan dalam pengobatan tradisional karena potensi manfaatnya bagi kesehatan, seperti membantu pencernaan dan menghilangkan rasa sakit.

Namun, tahukah Anda, ternyata kamu bisa memanfaatkan biji pala untuk menurunkan berat badan.

Pola makan yang tepat bisa memberikan keajaiban bagi Anda dalam program penurunan berat badan, sehingga mengonsumsi makanan yang tepat sangat penting.

Salah satu makanan yang harus ditambahkan ke dalam diet kebugaran adalah pala.