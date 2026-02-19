menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » 5 Khasiat Biji Pala untuk Menurunkan Berat Badan

5 Khasiat Biji Pala untuk Menurunkan Berat Badan

5 Khasiat Biji Pala untuk Menurunkan Berat Badan
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ilustrasi biji pala. Foto: thesourcebulkfoods

jpnn.com, JAKARTA - BIJI pala merupakan salah satu rempah yang biasanya digunakan untuk beberapa hidangan gurih.

Selain itu, biji pala juga bisa membantu menurunkan berat badan.

Meskipun berolahraga penting untuk menurunkan berat badan, diet Anda tidak boleh diabaikan.

Baca Juga:

Menghindari gorengan dan junk food merupakan salah satu cara terbaik untuk menurunkan berat badan.

Mengonsumsi pala untuk menurunkan berat badan juga bermanfaat, karena makanan super ini bisa membuang racun dari tubuh Anda, dan berkontribusi pada kesehatan dan kesejahteraan kamu secara keseluruhan.

Rempah-rempah ini, yang juga dikenal sebagai jaiphal, sangat bagus untuk pencernaan dan metabolisme.

Baca Juga:

Anda bisa menambahkannya ke dalam secangkir kopi atau teh untuk meningkatkan metabolisme kamu.

Rempah-rempah ini, yang biasanya digiling menjadi bubuk halus, memiliki rasa yang hangat, sedikit manis, dan sedikit pedas.

Ada beberapa khasiat rutin mengonsumsi biji pala yang bisa membantu menurunkan berat badan dan salah satunya adalah membantu tidur.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI