menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » 5 Khasiat Buah Naga untuk Menurunkan Berat Badan

5 Khasiat Buah Naga untuk Menurunkan Berat Badan

5 Khasiat Buah Naga untuk Menurunkan Berat Badan
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Buah Naga. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - ADA berbagai cara yang bisa membantu Anda menurunkan berat badan.

Mengonsumsi buah yang tepat dalam diet bisa mempercepat efek penurunan berat badan Anda.

Salah satu buah yang harus dikonsumsi saat mencoba menurunkan berat badan adalah buah naga.

Baca Juga:

Buah ini rendah kalori dan tinggi serat, kombinasi sempurna untuk mengurangi berat badan.

Salah satu manfaat buah naga yang paling penting adalah kandungan airnya yang tinggi dan membantu menjaga tubuh tetap terhidrasi.

Rasanya yang unik dan lembut menjadikannya bahan yang sempurna untuk dicampur ke dalam smoothie atau ditambahkan ke mangkuk buah.

Baca Juga:

Namun, kontrol porsi dan memasukkan buah naga sebagai bagian dari diet seimbang adalah cara terbaik untuk menurunkan berat badan dengan cara yang sehat.

Berikut penjelasannya, seperti dikutip laman Healthshots.com.

Ada beberapa manfaat rutin mengonsumsi buah naga yang bisa membantu menurunkan berat badan dan salah satunya mengurangi lemak tubuh.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI