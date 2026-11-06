5 Khasiat Daun Labu Siam yang Bikin Kaget

jpnn.com, JAKARTA - LABU siam merupakan salah satu sayuran kesukaan banyak orang.

Tidak hanya dagingnya, daun labu siam juga bermanfaat untuk tubuh.

Sebab, daun labu siam juga kaya akan nutrisi seperti protein, manfaat karbohidrat, fosfor, kalsium, zat besi, vitamin A dan vitamin C.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Meningkatkan Kekebalan Tubuh

Manfaat vitamin A dan C yang terkandung dalam daun labu siam sangat penting untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh terhadap infeksi dengan cara meningkatkan respons limfositik pada antigen penyebab penyakit.

Ini nantinya bisa memastikan selaput lendir tetap lembap sekaligus juga meningkatkan aktivitas sel darah putih.

Tidak hanya bisa mencegah kuman masuk ke dalam tubuh, tetapi kandungan vitamin dalam daun labu siam bisa membantu untuk melawan infeksi sesudah kuman masuk ke dalam tubuh.

2. Mengurangi Jerawat

Mengonsumsi daun labu siam juga bisa dijadikan solusi kecantikan kulit khususnya mengurangi produksi sebun berlebih, sehingga bisa meminimalisir jerawat.