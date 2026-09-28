menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » 5 Khasiat Daun Seledri Campur Madu yang Bikin Kaget

5 Khasiat Daun Seledri Campur Madu yang Bikin Kaget

5 Khasiat Daun Seledri Campur Madu yang Bikin Kaget
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Daun Seledri. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - DAUN seledri merupakan salah satu sayuran yang bisa membantu mengatasi beberapa masalah kesehatan.

Pasalnya, daun seledri memiliki kadar enzim dan antioksidan yang tinggi di seluruh bagian sayurnya.

Tak hanya itu, kandungan daun seledri punya banyak zat bernutrisi seperti folate, potasium, vitamin B6, vitamin C, dan vitamin K.

Baca Juga:

Hampir seluruh bagian dari seledri mulai biji, batang hingga daun memiliki manfaat bagi kesehatan.

Adapun salah satu manfaat daun seledri bisa diolah dengan merebusnya.

Caranya siapkan satu ikat (1/4 gram) daun seledri, lalu rebus dengan 2 liter air.

Baca Juga:

Rebus hingga mendidih, setelah itu saring ramuan daun seledri.

Tambahkan madu bila suka. Air rebusan daun seledri siap dikonsumsi.

Ada beberapa manfaat rutin mengonsumsi daun seledri yang dicampur madu untuk kesehatan dan salah satunya ialah tentu saja meningkatkan energi.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI