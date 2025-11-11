5 Khasiat Daun Sirsak yang Baik untuk Kulit, Wanita Pasti Suka
jpnn.com, JAKARTA - DAUN sirsak merupakan salah satu tanaman yang bisa membantu mengatasi beberapa masalah kesehatan.
Selain itu, daun sirsak juga memiliki banyak manfaat untuk kecantikan.
Untuk para wanita wajib tahu rahasia kulit wajah cerah dan awet muda.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Melawan Tanda Penuaan Kulit
Daun sirsak memiliki kandungan antioksidan dan vitamin C yang mampu membantu mengurangi tanda keriput.
Gunakan masker daun sirsak secara rutin, siap-siap terkejut dengan wajah awet muda Anda.
2. Mengurangi Flek Hitam
Bintik-bintik flek hitam bisa timbul akibat terpapar sinar ultraviolet, tetapi kandungan alami dari daun sirsak bisa memudarkan flek hitam.
Tambahkan sedikit air mawar pada masker daun sirsak, gunakan secara rutin maka flek hitam akan pergi dari wajah cantik Anda.
Ada beberapa khasiat daun sirsak yang baik untuk kulit dan salah satunya ialah tentu saja mengurangi flek hitam pada wajah.
