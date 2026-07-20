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5 Khasiat Jahe Campur Bawang Putih, Bantu Tingkatkan Stamina

5 Khasiat Jahe Campur Bawang Putih, Bantu Tingkatkan Stamina
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Bawang Putih. Foto : Ricardo/JPNN com

jpnn.com, JAKARTA - BAWANG putih dan jahe merupakan rempah-rempah yang bisa membantu menjaga kesehatan tubuh.

Bawang putih mengandung vitamin dan mineral lain, mulai dari vitamin C, vitamin B-6, selenium, tembaga, dan seng yang bermanfaat untuk mengendalikan produksi minyak berlebih.

Jika bawang putih dicampur dengan jahe, maka ramuan ini bisa memiliki khasiat yang dhasyat untuk kesehatan.

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Sebab, jika kedua bahan ini dikonsumsi secara teratur, maka bisa membuat stamina makin kuat.

Dalam penyajian campuran bahan herbal ini sangat mudah. Sediakan 150 mg jahe ditumbuk atau diparut, tumbuk 3 siung bawang putih, 1 buah lemon, dan madu.

Campur jahe, bawang putih dan lemon dalam panci dan rebus dengan 1 liter air sampai mendidih.

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Lalu angkat dan biarkan hangat, lalu ambil di gelas dan tambahkan madu secukupnya.

Ramuan diminum sehari satu kali selama 5 hari, kemudian kondisional sesuai kebutuhan.

Ada beberapa manfaat rutin mengonsumsi jahe yang dicampur bawang putih untuk kesehatan dan salah satunya ialah meningkatkan stamina.

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