5 Khasiat Jahe Campur Bawang Putih, Pasangan Pasti Suka

jpnn.com, JAKARTA - JAHE dan bawang putih merupakan herbal yang bisa membantu mengatasi beberapa masalah kesehatan.

Bawang putih campur jahe merupakan makanan terapeutik yang bisa ditemukan di dapur dengan mudah.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Perawatan Penderita Diabetes

Jahe sangat baik untuk menurunkan kadar gula darah, di mana minum 1 sendok makan jus jahe bersama 1 gelas air di pagi hari sudah cukup ampuh untuk mengontrol gula darah.

Ketika dicampur bersama bawang putih, maka tidak hanya gula darah yang bisa dikontrol secara baik, tetapi juga memperkuat tingkat insulin dalam darah yang sangat penting bagi penderita diabetes.

2. Mencegah Penggumpalan Darah

Dari sebuah penelitian di universitas Amerika Serikat dibuktikan jika jahe dan bawang putih bisa menjaga kesehatan kardiovaskular, karena dianggap sebagai pengencer darah alami dengan cara mengurangi kepekatan trombosit untuk mencegah pembekuan darah.

Selain itu, kombinasi kedua bahan ini juga bisa mengatasi masalah sirkulasi dan juga kolesterol tinggi dalam darah.

Kolesterol LDL dan juga deposisi plak aorta yang berkumpul di dinding pembuluh darah, bisa diatasi dengan kombinasi dua bahan alami ini.