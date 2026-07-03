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5 Khasiat Jahe Campur Lemon yang Luar Biasa

5 Khasiat Jahe Campur Lemon yang Luar Biasa
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Ilustrasi air jahe hangat. Foto: Hellosehat

jpnn.com, JAKARTA - JAHE dan lemon merupakan herbal yang sering digunakan untuk mengobati beberapa penyakit.

Jahe digunakan sebagai tonik yang diyakini memiliki kemampuan penyembuhan.

Sedangkan, lemon terkenal di seluruh dunia karena rasanya yang tajam dan asam serta sebagai sumber vitamin C dan antioksidan yang sangat baik.

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Selain itu, lemon juga memiliki sifat diuretik, yang membantu detoksifikasi dan juga membantu pembakaran lemak.

Serta jahe yang mampu meningkatkan rasa kenyang dan mengurangi rasa lapar, serta membantu membakar lemak perut yang membandel.

Kombinasi luar biasa ini dipercaya bisa menyembuhkan beberapa penyakit dalam tubuh.

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Apa saja? Simak ulasannya berikut ini, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Meredakan Sembelit

Sembelit bisa disebabkan oleh beberapa faktor termasuk dehidrasi dan diet rendah serat.

Ada beberapa manfaat jahe yang dicampur lemon untuk kesehatan dan salah satunya ialah membantu mengobati sembelit.

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