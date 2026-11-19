jpnn.com, JAKARTA - JAHE merah telah lama dikenal bisa membantu mengatasi beberapa masalah kesehatan.

Sebab, khasiat jahe merah berasal dari berbagai nutrisi yang ada di dalamnya.

Mengonsumsi jahe merah campur madu dan kuning telur ternyata menambah manfaat untuk para pria.

Studi klinis telah membuktikan bahwa teh jahe bisa membantu dalam pengobatan disfungsi kejantanan pria.

Hal ini karena kandungan alami phyto testosteron yang secara efektif meningkatkan produksi cairan kejantanan pada laki-laki.

Selain itu, madu dan telur juga meningkatkan energi. Ini juga bisa menambah kebutuhan protein.

Caranya, siapkan setengah sendok teh air jahe, satu butir telur ayam kampung, dan satu sendok makan madu.

Rebus telur hingga setengah matang, lalu kupas, dan masukkan dalam gelas.