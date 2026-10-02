5 Khasiat Jintan Hitam Campur Madu yang Luar Biasa
jpnn.com, JAKARTA - JINTAN hitam merupakan salah satu herbal yang bisa membantu mengatasi beberapa masalah kesehatan.
Nama lainnya dari jintan hitam adalah Habbatussauda. Bagi umat muslim, penggunaan jintan hitam ini sudah dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW.
Pasalnya, lebih dari 2000 tahun, negara bagian timur tengah menggunakan jintan hitam sebagai media pengobatan.
Hal ini disebabkan karena jintan hitam memiliki banyak sekali kandungan yang luar biasa.
Cara membuatnya, ambil setengah sendok teh jintan hitam seduh dengan segelas air mendidih, aduk dan campur dengan madu secukupnya. Ramuan jintan hitam campur madu siap dihidangkan.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Menetralisir Racun
Racun yang mengganggu organ vital dalam tubuh seperti hati dan paru-paru bisa mengakibatkan kinerja organ tersebut.
Kandungan saponin yang terdapat pada jintan hitam, membersihkan racun dalam tubuh.
Ada beberapa manfaat rutin mengonsumsi jintan hitam yang dicampur madu untuk kesehatan dan salah satunya ialah mengobati asma.
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