5 Khasiat Kacang Merah untuk Penderita Diabetes
jpnn.com, JAKARTA - KACANG merah merupakan salah satu makanan yang kaya akan berbagai kandungan nutrisi.
Biasanya, kacang merah dijadikan olahan beberapa hidangan manis, seperti kue.
Namun, jika Anda penderita diabetes, kamu pasti menghindari kacang merah, karena mengira makanan ini memiliki nilai gizi yang lebih rendah dan penuh dengan kalori yang tidak diinginkan serta lemak yang tidak sehat.
Mengganti makanan India dengan mengikuti berbagai jenis diet untuk tetap bugar dan menjaga kesehatan adalah hal pertama yang dilakukan orang dalam hal pengelolaan kesehatan.
Namun, kebiasaan ini tidak akan membantu Anda dalam jangka panjang.
Percaya atau tidak, makanan India bisa sangat sehat dan sudah saatnya Anda mendengarkan apa yang dikatakan orang tua kamu selama ini.
Baik itu dal chawal atau makhanas yang enak, makanan India sebenarnya bisa membantu Anda tetap sehat dalam jangka panjang.
Jika Anda penderita diabetes, kacang merah adalah salah satu kacang tersehat yang tersedia.
Ada beberapa manfaat rutin mengonsumsi kacang merah yang ternyata baik untuk penderita diabetes dan salah satunya mengandung karbohidrat.
