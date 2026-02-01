5 Khasiat Kentang Rebus Campur Madu, Ampuh Tingkatkan Stamina

jpnn.com, JAKARTA - KENTANG merupakan salah satu makanan yang kaya akan kandungan karbohidrat kesukaan banyak orang.

Sebab, kentang memiliki kandungan yang lebih unggul dibandingkan dengan nasi, misalnya saja kalori yang jauh lebih rendah atau memiliki kandungan yang tidak dimiliki nasi seperti potassium dan vitamin C.

Untuk mengonsumsinya, biasanya kentang diolah dengan direbus atau dikukus.

Agar lebih nikmat dan menambah khasiat, setelah kentang rebus siap, maka bersihkan kulit kentang dan potong dadu sekira 4-5 kentang.

Letakkan kentang dalam mangkuk dan campur oles madu di atasnya.

Sajian kentang rebus siap dihidangkan. Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Meningkatkan metabolisme tubuh

Salah satu manfaat kentang rebus campur madu, jika dikonsumsi setiap hari bisa meningkatkan metabolisme seperti manfaat fosfor.

Hal ini tentunya sangat bermanfaat untuk banyak hal mulai dari menjaga penyerapan nutrisi, mencegah gangguan lambung dan fungsi kesehatan lainnya.