5 Khasiat Kismis Hitam, Aman Dikonsumsi Penderita Penyakit Ini

jpnn.com, JAKARTA - KISMIS biasanya digunakan sebagai tambahan beberapa hidangan manis, seperti kue.

Kismis hitam adalah jenis anggur kering yang populer. Nama ilmiah tanaman anggur ini adalah Vitis vinifera dan berasal dari wilayah Mediterania, Eropa tengah, dan Asia barat daya.

Kismis ini umumnya tidak mengandung biji dan rasanya manis.

Karena rasa manis alami inilah kismis digunakan dalam berbagai macam makanan panggang seperti kue kering, kue, dan pai.

Kismis hitam juga telah digunakan dalam banyak aplikasi pengobatan tradisional seperti mengobati batuk dan radang pada saluran pernapasan.

Menurut Basis Data Nutrisi Nasional USDA, kismis merupakan sumber gula alami, serat, dan karbohidrat yang kaya.

Kismis juga mengandung protein dalam jumlah yang cukup banyak.

Kekayaan mineral dalam kismis meliputi kalium, fosfor, magnesium, kalsium, zat besi, dan natrium.

Dalam hal vitamin, kismis juga merupakan sumber vitamin C dan folat.