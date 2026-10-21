5 Khasiat Kopi Campur Cengkeh yang Luar Biasa
jpnn.com, JAKARTA - KOPI merupakan salah satu minuman kesukaan banyak orang.
Kopi merupakan penyumbang terbesar dari kafein, sebuah stimulan yang membantu orang merasa lebih bersemangat.
Sementara, rempah cengkih atau cengkeh yang biasanya digunakan sebagai bumbu masakan mengandung kalsium, magnesium, dan vitamin E.
Satu sendok cengkeh mengandung energi sebesar 21 kalori, 1 gram karbohidrat, dan 1 gram serat.
Para ahli menyarankan orang dewasa minum dua cangkir kopi hitam setiap hari, yaitu sekali di pagi hari setelah sarapan, dan satu cangkir di malam hari.
Kafein dari secangkir kopi hitam bisa sangat cepat terserap ke dalam darah hanya dalam waktu 20 menit, dan akan menetap dalam aliran darah selama lebih dari 12 jam.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Menjaga mood
Manfaat kesehatan minum kopi hitam tanpa gula campur cengkeh adalah bisa membantu menjaga pikiran dan tubuh tetap muda.
Ada beberapa manfaat rutin minum kopi yang dicampur cengkeh untuk kesehatan dan salah satunya ialah kaya antioksidan.
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