5 Khasiat Kopi Hitam Campur Cengkeh, Turunkan Risiko Serangan Diabetes

jpnn.com, JAKARTA - KOPI merupakan salah satu minuman yang kaya akan kandungan kafein.

Sementara, rempah cengkih atau cengkeh yang biasanya digunakan sebagai bumbu masakan mengandung kalsium, magnesium, dan vitamin E.

Satu sendok cengkeh mengandung energi sebesar 21 kalori, 1 gram karbohidrat, dan 1 gram serat.

Baca Juga: 6 Bahaya Kopi Hitam yang Perlu Anda Ketahui

Para ahli menyarankan orang dewasa minum dua cangkir kopi hitam setiap hari, yaitu sekali di pagi hari setelah sarapan, dan satu cangkir di malam hari.

Kafein dari secangkir kopi hitam bisa sangat cepat terserap ke dalam darah hanya dalam waktu 20 menit, dan akan menetap dalam aliran darah selama lebih dari 12 jam.

Ketika minuman kopi dicampur dengan sedikit cengkih, maka hasilnya bisa bikin melongo.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Menjaga mood

Manfaat kesehatan minum kopi hitam tanpa gula campur cengkih adalah bisa membantu menjaga pikiran dan tubuh tetap muda.