5 Khasiat Lemon Campur Madu, Baik untuk Saluran Pencernaan

jpnn.com, JAKARTA - LEMON merupakan salah satu buah yang kaya akan kandungan vitamin C.

Lemon juga bisa digunakan untuk mengobati batuk dan flu, hingga masalah batu ginjal.

Sementara itu, madu memiliki manfaat yang sama banyaknya dengan lemon.

Meski kedua bahan ini diketahui memiliki banyak manfaat, tetapi tetap dianjurkan untuk mengonsumsi campuran kedua bahan ini secukupnya dan tidak berlebihan.

Anda bisa mengonsumsi ramuan ini di pagi hari selama tidak memiliki masalah lambung atau usus.

Sebab, lemon merupakan salah satu buah yang bisa mengiritasi lambung.

Cara mengonsumsi ramuan lemon dan madu: Ambil gelas berisi air hangat, lalu tambahkan satu sendok teh madu dan setengah irisan lemon.

Jangan mengonsumsi kedua bahan ini bersama kopi dan teh demi menjaga kondisi lambung.