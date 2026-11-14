5 Khasiat Lemon Campur Nanas yang Luar Biasa
jpnn.com, JAKARTA - LEMON merupakan salah satu buah yang kaya akan berbagai kandungan nutrisi.
Lemon merupakan buah dengan rasa yang khas yaitu asam, tetapi sangat kaya akan kandungan vitamin C.
Air lemon memiliki banyak manfaat kesehatan jika diminum setiap hari.
Apalagi jika minum air lemon dengan campuran jus nanas yang akan meningkatkan manfaatnya.
Sebab, nanas termasuk buah yang kaya serat dan kandungan air.
Minum campuran air lemon dan nanas bisa membantu menyeimbangkan pH dan meningkatkan kesehatan tubuh.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Memperbaiki pencernaan
Campuran air lemon dan nanas juga mengandung asam sitrat yang bermanfaat untuk meningkatkan fungsi sistem pencernaan manusia.
Ada beberapa manfaat lemon yang dicampur nanas untuk kesehatan dan salah staunya ialah mencegah serangan kanker.
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