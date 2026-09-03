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5 Khasiat Makan Telur Setiap Hari, Wanita Pasti Suka

5 Khasiat Makan Telur Setiap Hari, Wanita Pasti Suka
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Ilustrasi telur. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - TELUR merupakan salah satu makanan yang mengandung banyak nutrisi.

Telur juga menjadi salah satu makanan terlengkap dan terjangkau yang tersedia.

Telur kaya akan protein, kaya akan vitamin esensial, dan mudah dipadukan dengan hampir setiap hidangan.

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Dari makanan pokok sarapan hingga menu makan malam cepat saji, keserbagunaannya tak tertandingi.

Namun, apa yang terjadi ketika Anda menjadikannya bagian dari diet harian Anda selama sebulan?

Meskipun telur pernah dikritik karena kadar kolesterolnya, penelitian terbaru menunjukkan hal yang sangat berbeda.

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Berikut penjelasannya, seperti dikutip laman Food.ndtv.com.

1. Anda Membangun Otot Tanpa Lemak Lebih Efisien

Telur merupakan sumber protein lengkap, artinya telur mengandung kesembilan asam amino esensial yang dibutuhkan untuk perbaikan dan pertumbuhan otot.

Ada beberapa manfaat makan telur setiap hari untuk kesehatan yang perlu Anda ketahui dan salah satunya adalah baik untuk kulit dan rambut.

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