5 Khasiat Mengonsumsi Pisang Saat Perut Kosong di Pagi Hari

Pisang. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - PISANG merupakan salah satu buah kesukaan banyak orang karena kandungan nutrisinya yang tinggi.

Pisang terkadang menjadi makanan pilihan saat kita merasa lapar dan tidak memiliki makanan padat.

Selain rasanya yang lezat, pisang juga menawarkan banyak nutrisi penting.

Buah-buahan ini dikemas dengan nutrisi yang kuat. Pisang berukuran sedang biasanya memiliki sekitar 105 kalori, 27 gram karbohidrat, dan 3 gram serat.

Pisang sangat kaya akan kalium, yang memasok sekitar 422 mg per pisang.

Nutrisi ini sangat penting untuk menjaga tekanan darah tetap terkendali dan memastikan otot-otot kita, termasuk jantung, berfungsi dengan benar.

Ditambah lagi, pisang menyediakan vitamin C, vitamin B6, dan sedikit vitamin dan mineral penting lainnya, menjadikannya pilihan yang sangat baik untuk kesehatan kita.

Namun, pernahkah Anda berpikir, tentang apa yang mungkin terjadi jika kamu mengonsumsi pisang saat perut kosong setiap hari?

Ada beberapa rutin mengonsumsi buah pisang di pagi hari saat perut kosong untuk kesehatan dan salah satunya ialah mendukung kesehatan jantung.

