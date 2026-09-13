5 Khasiat Mengonsumsi Sup Ayam Setiap Malam, Cegah Serangan Penyakit Ini

jpnn.com, JAKARTA - SUP ayam merupakan salah satu makanan yang mengandung manfaat baik untuk kesehatan tubuh.

Sup ayam telah lama dianggap sebagai obat yang menenangkan, terutama saat Anda sedang tidak enak badan.

Namun bagaimana jika Anda mengonsumsinya setiap malam selama sebulan?

Apakah itu benar-benar akan membuat perbedaan yang nyata bagi kesehatan Anda?

Meskipun banyak dari kita menikmati semangkuk sup ayam hangat selama bulan-bulan yang lebih dingin atau saat melawan flu, mungkin ada lebih dari sekadar nostalgia dan kenyamanan.

Minum sup ayam secara teratur, terutama yang buatan sendiri atau mudah dipesan melalui aplikasi pengiriman makanan daring, mungkin menawarkan lebih dari sekadar makanan yang menenangkan, tetapi juga bisa memiliki beberapa manfaat kesehatan.

Berikut penjelasannya, seperti dikutip laman Food.ndtv.com.

1. Meningkatkan Kekebalan Tubuh

Sup ayam adalah makanan padat nutrisi yang kaya akan vitamin, mineral, dan protein, yang semuanya memainkan peran penting dalam mendukung sistem kekebalan tubuh.