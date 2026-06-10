menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » 5 Khasiat Minum Air Beras untuk Menurunkan Berat Badan

5 Khasiat Minum Air Beras untuk Menurunkan Berat Badan

5 Khasiat Minum Air Beras untuk Menurunkan Berat Badan
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Beras. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - BERAS bisa digunakan sebagai salah satu bahan kecantikan yang baik untuk kulit.

Selain itu, air beras juga bisa membantu Anda menurunkan berat badan.

Saat menjalani diet, minuman sehat membantu Anda merasa kenyang lebih lama.

Baca Juga:

Salah satu minuman tersebut adalah air beras. Minum air beras untuk menurunkan berat badan bisa membantu Anda mencapai target kebugaran lebih cepat karena air beras memberikan rasa kenyang, yang menghasilkan konsumsi kalori yang lebih sedikit dalam sehari.

Air beras bisa membantu dalam berbagai cara seperti membantu pencernaan yang lebih baik, membangun kekebalan tubuh, serta detoksifikasi dan pernapasan. Air beras juga baik untuk kulit dan rambut Anda.

Air beras adalah pati putih yang tersisa di dalam wadah saat merebus nasi.

Baca Juga:

Anda bisa meniriskan air ini dan meminumnya. Tidak hanya mengandung pati, tetapi juga memiliki berbagai nutrisi lain yang baik untuk tubuh kita.

Air beras kaya akan vitamin E, magnesium, serat, serta seng dan mangan.

Ada beberapa khasiat rutin mengonsumsi air beras yang bisa membantu menurunkan berat badan dan salah satunya membantu Anda kenyang.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI