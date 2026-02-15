5 Khasiat Minum Air Kelapa Setiap Hari, Bantu Jaga Kesehatan Jantung
jpnn.com, JAKARTA - AIR kelapa merupakan salah satu minuman yang bisa membantu meredakan rasa haus dengan cepat.
Selain itu, air kelapa juga bisa membantu mengatasi beberapa masalah kesehatan.
Selama berabad-abad, budaya di daerah tropis menghormati ramuan alami ini karena khasiatnya yang bergizi.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Kaya nutrisi
Air kelapa mentah kaya akan vitamin, mineral, dan asam amino esensial.
Ini mengandung sejumlah besar potasium, magnesium, kalsium, dan natrium, semuanya penting untuk menjaga keseimbangan elektrolit, mengatur tekanan darah, dan mendukung fungsi otot.
2. Bantuan pencernaan
Enzim yang ada dalam air kelapa bisa membantu meningkatkan pencernaan dan meningkatkan kesehatan pencernaan.
Konsumsi secara teratur bisa meringankan gejala gangguan pencernaan, kembung, dan sembelit, berkat sifat menghidrasi dan detoksifikasi alaminya.
