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5 Khasiat Minum Jus Pare Setiap Hari, Baik untuk Mengelola Berat Badan

5 Khasiat Minum Jus Pare Setiap Hari, Baik untuk Mengelola Berat Badan
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Sayuran pare. Foto Regreto/Shutterstock

jpnn.com, JAKARTA - PARE adalah sayuran yang memiliki rasa pahit, sehingga banyak orang tidak suka mengonsumsinya.

Jus pare adalah salah satu makanan yang disukai atau dihindari sepenuhnya oleh orang-orang.

Dikenal karena rasa pahitnya yang tajam, pare telah lama menjadi bagian dari diet tradisional India dan pengobatan rumahan, terutama dalam hal kesehatan metabolisme.

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Meskipun minum jus pare setiap hari telah menjadi populer di kalangan mereka yang ingin "membersihkan" diet mereka, efeknya tidak sedramatis atau secepat yang sering disarankan oleh media sosial.

Seperti kebanyakan makanan alami, pare bekerja secara bertahap dan paling baik jika dipadukan dengan makanan seimbang dan kebiasaan gaya hidup.

Jadi apa yang sebenarnya terjadi ketika Anda menjadikan jus pare sebagai ritual harian?

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Berikut ini penjelasannya, seperti dikutip laman Food.ndtv.com.

1. Mendukung Pengaturan Gula Darah

Alasan lama mengapa pare masuk ke dalam rutinitas pagi adalah potensinya untuk mendukung kontrol glukosa.

Ada beberapa manfaat minum jus pare setiap hari yang baik untuk kesehatan tubuh dan salah satunya memengaruhi keseimbangan hormonal dan metabolik.

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