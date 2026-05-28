5 Khasiat Minum Kopi Setiap Hari, Bikin Deretan Penyakit Ini Ogah Mendekat

jpnn.com, JAKARTA - KOPI merupakan salah satu minuman berkafein tinggi yang disukai banyak orang.

Seruput pertama di pagi hari terasa seperti penambah energi yang sangat dibutuhkan dan jeda yang menenangkan sebelum hari dimulai.

Baik Anda menyeduhnya di rumah atau memesannya melalui platform pesan-antar makanan daring, kopi merupakan bagian tak terpisahkan dari banyak rutinitas harian.

Namun, jika kopi merupakan bagian dari rutinitas harian Anda, pernahkah kamu bertanya-tanya apa pengaruhnya terhadap tubuh Anda dalam jangka panjang?

Apakah kopi meningkatkan produktivitas Anda atau memengaruhi tidur Anda?

Saat Anda menikmati setiap cangkir, ada baiknya mempertimbangkan cara-cara halus, tetapi signifikan kopi dalam membentuk kesehatan dan kesejahteraan Anda.

Meskipun kopi memiliki banyak manfaat, bukan berarti tanpa kekurangan.

Konsumsi kopi yang berlebihan bisa menyebabkan efek samping negatif seperti kegugupan, kecemasan, dan insomnia.