5 Khasiat Minum Kopi yang Bikin Kaget

KOPI merupakan salah satu minuman kaya kandungan kafein kesukaan banyak orang.

Anda bisa mengonsumsi kopi begitu saja atau dicampur dengan gula, madu dan kreamer.

Banyak manfaat yang bisa didapat dari mengonsumsi kopi karena mengandung nutrisi melimpah.

Berikut ini penjelasannya.

1. Menjaga kesehatan jantung

Minum kopi secara rutin, dikutip dari situs Harvard School of Public Health, ternyata mampu menurunkan risiko terserang penyakit jantung dan strok.

Bahkan, minum 4 cangkir kopi atau lebih dalam sehari diyakini bisa menurunkan 20 persen risiko strok dibandingkan dengan yang tidak sama sekali.

2. Mempertahankan berat badan ideal

Menurut sebuah studi yang dipublikasikan oleh European Journal of Clinical Nutrition, mengonsumsi kopi bisa membantu memelihara berat badan tetap ideal.

Selain itu, mengonsumsi kopi juga bisa membantu kamu untuk menurunkan berat badan.