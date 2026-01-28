menu
5 Khasiat Minum Kopi yang Bikin Kaget

Kopi. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - KOPI merupakan salah satu minuman kaya kandungan kafein kesukaan banyak orang.

Anda bisa mengonsumsi kopi begitu saja atau dicampur dengan gula, madu dan kreamer.

Banyak manfaat yang bisa didapat dari mengonsumsi kopi karena mengandung nutrisi melimpah.

Baca Juga:

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Menjaga kesehatan jantung

Minum kopi secara rutin, dikutip dari situs Harvard School of Public Health, ternyata mampu menurunkan risiko terserang penyakit jantung dan strok.

Bahkan, minum 4 cangkir kopi atau lebih dalam sehari diyakini bisa menurunkan 20 persen risiko strok dibandingkan dengan yang tidak sama sekali.

Baca Juga:

2. Mempertahankan berat badan ideal

Menurut sebuah studi yang dipublikasikan oleh European Journal of Clinical Nutrition, mengonsumsi kopi bisa membantu memelihara berat badan tetap ideal.

Selain itu, mengonsumsi kopi juga bisa membantu kamu untuk menurunkan berat badan.

Ada beberapa manfaat rutin minum kopi yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan dan salah satunya mempertahankan berat badan ideal.

