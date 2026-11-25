jpnn.com, JAKARTA - TEH hijau merupakan salah satu jenis teh populer yang mengandung segudang nutrisi.

Salah satu manfaat teh hijau paling populer adalah membantu menurunkan berat badan sehat, yang menjadi salah satu alasan mengapa teh hijau sangat populer.

Biasanya, orang lebih suka minum teh panas di pagi hari. Namun, Anda akan terkejut mengetahui bahwa ada beberapa manfaat dari minum teh hijau sebelum tidur juga.

Untuk memulai hari yang penuh semangat, teh hijau sebelum tidur, bisa menjadi pilihan yang sangat baik.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Meningkatkan metabolisme

Manfaat teh hijau yang pertama ialah membantu meningkatkan metabolisme.

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Beberapa penelitian medis telah membuktikan bahwa tidur nyenyak tanpa gangguan bisa membantu meningkatkan metabolisme.

Minum teh hijau bisa membantu anda meningkatkan siklus tidur yang sehat.