5 Khasiat Minyak Bawang Putih, Wanita Pasti Suka

jpnn.com, JAKARTA - BAWANG putih merupakan salah satu bumbu dapur yang biasanya digunakan untuk menambah aroma beberapa hidangan gurih.

Bawang putih yang memiliki rasa khas menambah cita rasa pada makanan apa pun.

Bawang putih juga umum digunakan sebagai obat rumahan karena nutrisi penting dan khasiat obatnya.

Selain itu, ada banyak manfaat sehat yang terkait dengan mengonsumsinya dalam bentuk minyak.

Beberapa manfaat minyak bawang putih yang paling penting termasuk kualitas antioksidan dan antiinflamasinya, dan potensi manfaat kesehatan kardiovaskularnya seperti penurunan tekanan darah dan kadar kolesterol.

Namun, berhati-hatilah saat mengonsumsinya. Asupan minyak ini secara berlebihan bisa menimbulkan efek samping.

Minyak bawang putih adalah minyak pekat dan kuat yang berasal dari siung bawang putih (Allium sativum) melalui proses seperti penyulingan uap, maserasi, atau perendaman bawang putih dalam minyak pembawa.

Minyak ini menangkap senyawa aktif bawang putih, khususnya allicin, yang bertanggung jawab atas aroma, rasa, dan khasiat obatnya yang khas.