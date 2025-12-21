5 Khasiat Nanas Campur Lemon, Baik untuk Pencernaan

jpnn.com, JAKARTA - LEMON dan nanas merupakan buah kesukaan banyak orang dengan kandungan nutrisi yang luar biasa.

Lemon merupakan buah dengan rasa yang khas yaitu asam, tetapi sangat kaya akan kandungan vitamin C.

Air lemon memiliki banyak manfaat kesehatan jika diminum setiap hari.

Apalagi jika minum air lemon dengan campuran jus nanas yang akan meningkatkan manfaatnya.

Sebab, nanas termasuk buah yang kaya serat dan kandungan air.

Minum campuran air lemon dan nanas bisa membantu menyeimbangkan pH dan meningkatkan kesehatan tubuh.

Baca Juga: 4 Manfaat Nanas yang Tidak Terduga

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Memperbaiki pencernaan

Campuran air lemon dan nanas juga mengandung asam sitrat yang bermanfaat untuk meningkatkan fungsi sistem pencernaan manusia.