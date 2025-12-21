menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » 5 Khasiat Nanas Campur Lemon, Baik untuk Pencernaan

5 Khasiat Nanas Campur Lemon, Baik untuk Pencernaan

5 Khasiat Nanas Campur Lemon, Baik untuk Pencernaan
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ilustrasi Nanas. Foto: Freenology

jpnn.com, JAKARTA - LEMON dan nanas merupakan buah kesukaan banyak orang dengan kandungan nutrisi yang luar biasa.

Lemon merupakan buah dengan rasa yang khas yaitu asam, tetapi sangat kaya akan kandungan vitamin C.

Air lemon memiliki banyak manfaat kesehatan jika diminum setiap hari.

Baca Juga:

Apalagi jika minum air lemon dengan campuran jus nanas yang akan meningkatkan manfaatnya.

Sebab, nanas termasuk buah yang kaya serat dan kandungan air.

Minum campuran air lemon dan nanas bisa membantu menyeimbangkan pH dan meningkatkan kesehatan tubuh.

Baca Juga:

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Memperbaiki pencernaan

Campuran air lemon dan nanas juga mengandung asam sitrat yang bermanfaat untuk meningkatkan fungsi sistem pencernaan manusia.

Ada beberapa khasiat rutin mengonsumsi lemon campur nanas untuk kesehatan tubuh dan salah satunya ialah baik untuk pencernaan.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI