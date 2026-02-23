5 Khasiat Pisang untuk Menurunkan Berat Badan

jpnn.com, JAKARTA - PISANG merupakan salah satu buah yang kaya akan berbagai kandungan nutrisi.

Banyak orang mengira bahwa makan pisang bisa menyebabkan kenaikan berat badan.

Faktanya, pisang mengandung serat, yang berperan penting dalam manajemen berat badan.

Itu karena pisang membantu Anda merasa kenyang dalam jangka waktu yang lama.

Anda hanya perlu memperhatikan jumlahnya saat menikmati makanan super yang sangat berkhasiat ini, yang juga baik untuk pencernaan.

Tidak heran mengapa pisang cocok sebagai camilan sebelum latihan.

Jika Anda berpikir untuk makan pisang untuk menurunkan berat badan, kupas saja dan nikmati buahnya.

Karena pisang dapat menghentikan sesi makan berlebihan Anda, penurunan berat badan menjadi mungkin, dan itu semua karena serat dalam buah ajaib ini.