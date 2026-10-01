5 Khasiat Rebusan Daun Jambu Biji, Wanita Pasti Suka
jpnn.com, JAKARTA - DAUN jambu biji merupakan salah satu herbal yang bisa membantu mengatasi beberapa masalah kesehatan.
Daun jambu biji sebenarnya sudah dipakai sejak lama untuk mengobati penyakit seperti masuk angin, seriawan hingga diare.
Cara mengolahnya pun sangat mudah, sediakan 5-7 lembar daun jambu biji dan batang kecil pohon jambu biji.
Setelah semuanya dibersihkan, kemudian tambahkan 1 liter air. Rebus sampai mendidih, saring airnya dan tambahkan madu.
Minum 2 kali sehari selama 3 hari, setalah itu kondisional sesuai kebutuhan.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Menurunkan kolesterol
Kolesterol biasanya disebabkan oleh kebiasaan mengonsumsi makanan yang memiliki kandungan kadar lemak jenuh tinggi.
Menurut United States Departement of Agriculture (USDA), mengonsumsi daun jambu biji memiliki manfaat yang sama dengan buahnya, yaitu memiliki 0,1 gram lemak jenuh dan 0,2 gram lemak tak jenuh, sehingga sangat dianjurkan bagi penderita kolesterol.
Ada beberapa manfaat rebusan daun jambu biji yang baik untuk kesehatan dan salah satunya ialah tentu saja baik untuk penderita diabetes.
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