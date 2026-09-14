5 Khasiat Rebusan Daun Jeruk Nipis yang Baik untuk Kesehatan

jpnn.com, JAKARTA - JERUK nipis merupakan salah satu buah yang kaya akan kandungan vitamin C.

Kandungan dalam daun jeruk nipis ternyata tidak kalah dibandingkan dengan buahnya seperti vitamin C, minyak esensial, rosmarinik, apigenin, luteolin, flavonoid, kaempferol, quercetin dan masih banyak lagi senyawa aktif lainnya.

Daun jeruk nipis biasanya ditambahkan ke dalam masakan untuk menambah aroma khas.

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Selain itu, ternyata ada juga manfaat rebusan daun jeruk nipis yang sangat penting untuk menjaga kesehatan sekaligus mengatasi beberapa jenis penyakit.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Menyembuhkan Flu

Jika mengalami influenza yang parah, daun jeruk nipis ini juga bisa dikonsumsi untuk mengalahkan virus penyebab flu.

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Daun ini bisa menyerang influenza dengan cara memproduksi plasma darah putih sebagai kekebalan tubuh alami, sehingga tidak hanya flu yang bisa disembuhkan, tetapi baik digunakan sebagai solusi batuk.

2. Merevitalisasi Tubuh

Daun jeruk nipis juga memiliki kandungan hebat yang berbeda dengan daun biasa.