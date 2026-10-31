5 Khasiat Rebusan Kayu Manis, Bantu Redakan Nyeri Rematik dengan Cepat
jpnn.com, JAKARTA - KAYU manis merupakan salah satu rempah yang mengandung segudang nutrisi dan baik untuk menjaga kesehatan tubuh.
Untuk mendapatkan manfaat kayu manis juga bisa dikonsumsi dalam bentuk minuman.
Batang kayu manis bisa direbus atau diseduh dengan air mendidih dan diminum.
Pasalnya, air rebusan kayu manis penuh dengan senyawa bermanfaat yang bisa menawarkan berbagai manfaat kesehatan.
Bubuk kayu manis umumnya diberikan pada dosis 1 sampai 1,5 gram/ hari dalam studi diabetes, dan menurut laporan tidak ada efek samping yang muncul.
Namun, sampai saat ini belum ada dosis yang pasti ketika menggunakan herbal ini.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Kaya akan Antioksidan
Kayu manis mempunyai kandungan bermanfaat seperti zat antioksidan yang cukup tinggi.
Ada beberapa manfaat rebusan kayu manis yang baik untuk menjaga kesehatan dan salah satunya ialah tentu saja kaya akan antioksidan.
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