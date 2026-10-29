5 Khasiat Rebusan Kunyit Campur Lemon, Bantu Jaga Kesehatan Hati

jpnn.com, JAKARTA - LEMON dan kunyit merupakan herbal yang bisa membantu mengatasi beberapa masalah kesehatan.

Pasalnya, kandungan kurkumin, fitokimia utama dalam kunyit efektif melawan berbagai gangguan seperti anoreksia, luka diabetes, penyakit lever, artritis dan inflamasi.

Sementara, lemon memiliki manfaat tersendiri untuk melawan penyakit.

Di mana komponen utama dalam lemon adalah asam sitrat bersama dengan nutrisi lain seperti folat dan kalium.

Anda bisa mendapatkan manfaat sehat dari lemon dan kunyit dengan mengonsumsinya dalam bentuk rebusan.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Menurunkan risiko kanker

Kurkumin menunjukkan kemampuan antioksidan yang kuat pada pH netral dan asam.

Asam sitrat bisa membantu aktivasi dan penyerapan kurkumin yang tepat oleh tubuh.